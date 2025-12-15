Вики Терзийска на шаран и ракия из кафаните в Белград https://hotarena.net/az-jenata/viki-terziyska-na-sharan-i-rakiya-iz-kafanite-v-belgrad HotArena.net

Вики Терзийска си подари един щур уикенд в Белград. Певицата обиколи прочутите кафани на сръбската столица, но един от тях я впечатли, пише България Днес.

"Какъв шаран правят само тук! Той просто реве за ракия! Сервитьорът ми каза, че с по-малко от бокал не го поднасят", описва купона вокалистката на "Мастило".

Изпълнителката на "Моите кафеви очи" е заклета фенка на Белград от години. Тя не може да се наслади не само на храната там, но и на скритите съкровища по магазините.

"Ако имам свободен уикенд мятам куфарите на колата и беж крачета към Белград", признава Вики.