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Ергенката Анна-Мария взе държавния си изпит

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HotArena.net
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Ергенката Анна-Мария взе държавния си изпит

HotArena.net
63

С успешно положен държавен изпит се похвали Анна-Мария от „Ергенът“. Красавицата признава, че това е последното постижение, с което се чувства истински горда, пише България Днес.

Устата чаровница споделя още, че за разлика от милионите футболни фенове, приковани пред телевизорите заради Мондиал 2026, Анна-Мария не следи световното първенство. Вместо това стиска палци за брат си, който е част от отбора по американски футбол „София Беърс“.

Неговите мачове гледа с най-голям интерес и не пропуска възможност да го подкрепя от трибуните или пред екрана.

 

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