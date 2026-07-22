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Ернестина Шинова: Страх ме е от октоподи

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Ернестина Шинова: Страх ме е от октоподи

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Ернестина Шинова и половинката й Андрей Слабаков отиват заедно на къмпинг в компанията на едни от най-близките си приятели. "Поканиха ни, ние сме спонтанни хора и викам: Защо да не го направим?". Вълнувам се много!", с еуфория говори звездата от "Столичани в повече".

Тя се оказва фен на българсктоо черноморие поради липсата на един определен морски обитател.

"Мразя октоподи! У нас няма и затова ми харесва Черно море. През лятото съм главно на Боровец. Не знам защо не ги харесвам тези създания - просто ми изглеждат страшни", отсече блондинката, пише България Днес. 

 

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