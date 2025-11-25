Ева Кикерезова е секси мамче

Красотата определено е запазена марка на Ева Кикерезова. С годините чарът на синоптичката, с който пленява като с магнит, не само не избледнява, но и се увеличава, категорични са нейните почитатели, пише България Днес.

Въпреки че е майка на 3 деца, Ева показва секси тяло за милиони. Това се дължи на факта, че Кикерезова тренира яко, храни се балансирано и работи като истинска модерна жена. Синоптичката обръща внимание и на дъщеря си - нейното сбъднато щастие.

В събота блондинката отново засия от радост, посрещайки 7-ия рожден ден на наследничката си Екатерина. Да са живи и здрави!