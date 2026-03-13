Внучката на Мария Тролева красива като баба си

Внучката на легендарната говорителка на БНТ Ма Тролева - младата Косара, се оказва изненадващо интересна личност със собствен, напълно различен път от този на известната си баба. Красавицата, която носи същото име като майка си, привлича вниманието не само с известната си фамилия, но и със стилните си и често доста провокативни фотосесии, в които показва перфектна форма. Косара не се впуска в телевизионна кариера, а избира свой собствен път, който започва още в младите й години с работа като промоутър в нощни клубове, пише Ретро. Тогава красивата брюнетка рекламира цигари и често е лице на различни кампании в популярни столични заведения. Именно там започва да свиква със светлината на прожекторите и вниманието на хората около себе си. По-късно сменя посоката и започва да се занимава с дистрибуция на хранителни добавки.

Скоро след това Косара сбъдва една своя мечта - да лети и да пътува по света като стюардеса. Годините във въздуха се оказват едни от най-интересните в живота й. Двете с майка й са много близки и споделят обща страст към пътешествията. Заедно са посетили редица европейски дестинации и често публикуват снимки от приключенията си. Сега Косара е HR мениджър в международно бизнес училище. Макар професионалният й път да е далеч от телевизията, тя явно е наследила артистичния дух на своята баба. Обича да рисува и през годините е участвала в редица изложби. Най-голям интерес обаче предизвикват фотосесиите й. Косара често застава пред обектива на различни фотографи и се изявява като модел, а снимките й са стилни, елегантни и често доста секси. Красавицата обича да позира в модерни тоалети, бански костюми и артистични композиции, който подчертават фигурата и излъчването й. Тя е сред предпочитаните лица за различни фотосесии и проекти.

Легендарното лице на БНТ Мария Тролева беше една от любимките на публиката дълги години, но си отиде от този свят едва на 49 години. Тя се разболява от рак малко след уволнението й от телевизията, с което до последно не можала да се примири. „Много грозно ни изхвърлиха от телевизията. След промените започна лошото отношение. Асен Агов дойде при нас - с Мария Тролева и на стълбите ни каза: „Повече няма да работите тук“, разказа приживе Анахид Тачева. Тролева изпаднала в тежка депресия, а унижението и стресът я разболели. Лекарите й поставили диагноза рак на гърдата, като й давали добри шансове за живот и тя се подложила на спешна операция. След интервенцията обаче възстановяването и лечението не тръгнали както трябва и Мария имала страшни болки. Въпреки това запазила достойнство и не искала никой от бившите й колети да знае, че минавала през деветте кръга на Ада. Макар и тежко болна, понякога тя посещавала сбирките им и общувала най-често с колежката си Мария Янакиева. Помежду им нямало конкуренция и завист, двете се разбирали добре и докато били на екран, и след това.

Мария Тролева умира през 1992 г.

Въпреки че Косара - дъщерята на легендарната говорителка, твърде рано губи майчината опора, до ден днешен спомените й с нея не са избледнели. Тя разказва, че майка й си е отишла обидена от този свят, но с присъщата й гордост.

Дъщерята на Тролева в зората на Нова телевизия също бе новинарка и водеше централната емисия в медията. По-късно работи в кабелни тв канали, а последно имаше предаване в земеделската „Агро тв“. След това се отдаде на селска идилия и се занимаваше с производство на биомед.