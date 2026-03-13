Алла Пугачова пак под “ножа”, Галкин дойде сам

Руският тв водещ и комедиант Максим Галкин изнесе първия си спектакъл у нас на сцената в зала „България“ в София, пише Ретро. Легендарната му съпруга Алла Пугачова не го придружи на гастрола, а отсъствието й веднага породи въпроси сред публиката и в руските медии.

Хумористичното шоу на Галкин беше част от световното му турне по повод 50-ия му рожден ден. Артистът разказа на зрителите спомени от първото си идване в България през 1996 г. когато заедно със семейството си посещава роднини в Сливен и прекарва почти месец у нас. В спектакъла си, пред пълна зала, той разказваше и истории от почивките си във Варна, Златни пясъци и Слънчев бряг.

Отсъствието на Пугачова обаче се превърна в по-голямата тема около концерта. Официалната версия, която се разпространява в руски медии е, че певицата е останала в семейния им дом, за да се грижи за близнаците им Лиза и Хари, родени чрез сурогатна майка през 2013 г. Според таблоиди обаче Пугачова се е подложила на поредната естетична интервенция и в момента се възстановява, което е наложило да пропусне концерта на съпруга си в София. Спекулациите се засилиха, след като самият Галкин наскоро се появи с рязко променена визия, което предизвика интереса на фенките му. Според клюките именно това е подтикнало по-възрастната Алла да потърси ново „освежаване“, за да направи разликата във възрастта им по-малко видима.

Преди няколко години двойката напусна Русия заради позицията си срещу войната в Украйна и първо се установи в Израел, а след това в Кипър. Оттогава двамата се появяват по-рядко публично, но Галкин продължава да пътува по турнета.