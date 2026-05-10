Гаджето на Цитиридис се връща в „Гласът на България”

Боряна Братоева подготвя завръщане в „Гласът на България”, научи „Уикенд”. Очаква се гаджето на Николаос Цитиридис отново да води музикалното шоу на Би Ти Ви, в което направи дебют преди 2 години. Тя е третата сигурна звезда в предстоящия 12-и сезон на формата, след като от телевизията потвърдиха, че в журито ще влязат Меди и Дара.

Боряна Братоева не си пада много по работата като водеща на шоупрограми. Актрисата е най-силна с драматичните си роли, които режисьорите й дават дори в комедии като например „Съни Бийч”. В „Гласът на България” обаче миналия сезон тя се представи доста добре и продуцентите я искат обратно. Говори се, че за изявите си като водеща е взимала „уроци” от мъжа до себе си – Николаос Цитиридис. Явно добре я е обучил, тъй като по данни на „Уикенд” актрисата е пред подписване на нов договор с Би Ти Ви за предстоящия сезон 12, който се планира да е на екран през есента.

Съвсем доскоро се говореше, че Братоева няма да се върне в музикалното шоу. Причина за тези слухове стана договорът на мъжа й – Цитиридис – с Маги Халваджиян и участието му в „Капките” миналата година. Боряна често присъстваше на концертите на предаването, за да подкрепя половинката си, а след това я гледахме в главна роля в сериала на Нова тв „Майките”. В Би Ти Ви открай време са известни с желязното си правило да не позволяват техни лица да припарват до конкуренцията. Явно обаче с падането на рейтинга си телевизията вече не е толкова стриктна в това и допуска изключения. Дара например се появи в новогодишната програма на Нова тв, но наесен ще я гледаме и в „Гласът”. Цитиридис пък влезе като съдия в „България търси талант” дни след като обяви, че вече официално е обвързан с Халваджиян. От Би Ти Ви са подписали специален договор с арменеца, за да го наемат за своето шоу. Ограниченията за Братоева също са отпаднали.

Миналия уикенд актрисата беше специален гост в шоуто „Животът по действителен случай”, а наесен най-вероятно ще я гледаме и в „Гласът на България”. Друга двойка, освен Цитиридис и Боряна, която в Би Ти Ви нямат проблем да делят с конкуренцията, са Весела Бабинова и Владимир Зомбори. Весела в момента се състезава в „Капките”, а мъжът й всеки понеделник я подкрепя от мястото си в публиката, като направи и дует с нея в един от епизодите на предаването. Както обаче „Уикенд” вече писа, от риалитито „Фермата” са се свързали с двамата актьори с покана да бъдат водещи на предстоящия 10-и сезон. Ако приемат, ще трябва да се търси нов партньор за Боряна в „Гласът”. В сезон 11 тя влезе в комплект със Зомбори, но едва ли актьорът наесен ще може да води и „Фермата”, и музикалното шоу.