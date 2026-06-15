Гала пусна отпуска по-рано

Все по-дълги стават летните отпуски на Гала. На 5 юни тя си взе довиждане със зрителите на "На кафе", като изрично уточни, че панелистите ще работят още, но вече без нея.

Миналата година тя излезе във ваканция от 13 юни, а през 2024 г. чак на 28 юни, така че може да се каже, че в момента се радва на рекордно дълга отпуска. Причината е, че през лятото дъщеря й Мари ще стане майка за втори път, пак на момиче, а водещата ще поеме грижата за двете внучета.

Гала ще почива на вилата си на брега на язовир "Искър" с мъжа си Стефан, пише България Днес.