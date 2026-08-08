Галена възпя ChatGPT

Изкуственият интелект влезе и в попфолка! Галена кръсти новата си песен ChatGPT, вдъхновена от начина, по който хората все по-често разговарят с виртуалния помощник и му поверяват дори най-интимните си любовни терзания.

В клипа певицата попада в истински футуристичен свят, заобиколена от хуманоидни роботи и роботизирани кучета. Лъскавата продукция преплита технологиите с вечната тема за съмнението в любовта. "Понякога хората се съмняват. В думите. В чувствата. В любовта. И когато вече не знаеш на кого да повярваш, започваш да питаш всички. Приятели, непознати и дори ChatGPT", обяснява брюнетката за новото си парче.