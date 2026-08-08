Шефката на „Мис Силикон“ Мариана Маринова кръсти сина на Гери Райчевска в морето

Вяра

Шефката на конкурса „Мис Силикон“ Мариана Маринова пое една от най-важните роли в живота си – стана кръстница на сина на една от най-емблематичните носителки на титлата – Гергана Райчевска.

Красивата церемония събра най-близките на семейството в Царево, където малкият наследник на Гери получи Светото кръщение. Маринова прие духовната роля с много вълнение и обеща да бъде до детето във всеки важен момент от живота му.

„Днес Бог ми повери една от най-красивите роли – да бъда кръстница. Обещавам ти, че винаги ще имаш в мое лице човек, който ще те обича, ще се моли за теб, ще се радва на успехите ти и ще бъде до теб, когато имаш нужда от опора“, написа Маринова.

Кръщеница за кръщеница

Любопитната подробност е, че духовната връзка между двете красавици далеч не е от вчера. Преди време именно Гергана Райчевска стана кръстница на сина на Мариана Маринова. Сега шефката на „Мис Силикон“ върна жеста, като прие да бъде духовен родител на нейното момченце.

Гергана организира празника в тесен семеен и приятелски кръг. Всички гости бяха облечени в бяло, а след официалната част празникът продължи с много настроение, усмивки и снимки край морето.

Корона

Гергана Райчевска е едно от най-разпознаваемите лица в историята на конкурса „Мис Силикон“. Тя участва още в първото издание през 2009 г., а година по-късно – през 2010-а – печели титлата и се превръща в една от най-емблематичните носителки на короната.

Самото кръщене се състоя в църквата „Св. Успение Богородично“ в квартал Василико в Царево – един от красивите храмове по Южното Черноморие, разположен непосредствено до морския бряг.

След църковния ритуал отец Стоян извърши и необичаен, но изключително въздействащ обред – потопи малкия юнак не само в купела, но и във водите на Черно море. Символичният жест бе за здраве, сила и Божия закрила и развълнува всички присъстващи.

Така семейството отбеляза един от най-важните дни в живота на малкия наследник с красива българска традиция и морска романтика. А специалният ден със сигурност ще остане незабравим спомен както за близките, така и за неговата кръстница Мариана Маринова.