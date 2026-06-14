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Глория Петкова заряза Петканов и отиде на море

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Румен Димитров
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Глория Петкова заряза Петканов и отиде на море

Румен Димитров
140

Глория Петкова скъса с Дани Петканов, с когото се загаджи миналото лято в „Трейтърс: Игра на предатели”, научи „Уикенд” от свой източник.

Красавицата обаче хич не страда за провалената връзка, а сияе край морето. Доскорошният й любим пък си е в София и на него раздялата му се е отразила по-зле.

„Бяха решили да не оповестяват края на отношенията си, но новината стигна до хората от антуража им. Вече няма шанс да се съберат отново”, сподели информаторът ни. И допълни, че откакто не е с Дани, Глория се е разхубавила още повече. Лудия репортер пък сякаш е позагубил част от чара си.

 

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