Глория разкри предателите Бачорски и Мая

След като успя да набележи истинските „третъри" в шоуто по Би Ти Ви „Игра на предатели“ - Даниел Бачорски и Мая Пауновска, Глория Петкова тръгва по следите им, по-решена от всякога да събере доказателства за „коалицията им в сенките“ и да ги разкрие.

И докато предателите пренареждат ходовете си, с настъпването на утрото участниците предстои да научат кой е следващият „убит“ - този път след фаталната “Целувка на смъртта“, с която Бачорски реши да удостои Оля Малинова.

За своята церемония тв водещата е приготвила “зловещо завещание“, което ще учуди всички, пише България Днес. 

