Годеницата на Наум Шопов с часовник за 25 бона

Теа, половинката на Наум Шопов, се похвали с ново бижу в социалните мрежи. Инфлуенсърката публикува серия снимки, на които показва емблематична червена кутия на „Картие”, луксозната подаръчна торбичка и самия часовник, придружени от краткия надпис „Най-накрая“ и сърце, видя „Уикенд”.

Става дума за модел от легендарната серия „Пантерата на Картие” („Panthère de Cartier”) - една от най-разпознаваемите дамски колекции на френската бижутерийна къща. Часовникът впечатлява с правоъгълен корпус със заоблени линии, сребрист циферблат с класически римски цифри, сини стоманени стрелки и характерната многоредова гривна, която прилича повече на изящно бижу, отколкото на традиционен часовник.

Подобен аксесоар е сред най-желаните от почитателките на луксозните часовници и често може да бъде видян на ръцете на световни знаменитости. Освен като часовник, моделът се възприема и като стилно бижу, което лесно се комбинира както с ежедневен, така и с официален тоалет. Цената му може да надхвърли 25 000 евро в зависимост от конкретната версия и изпълнение.

Не е ясно дали луксозният часовник е подарък от Наум Шопов, или Теа сама се е поглезила с мечтаната покупка. Двамата обаче отдавна не крият, че обичат качествените вещи и често си позволяват по-скъпи придобивки, когато става дума за мода, пътувания и техника. Последователите им в социалните мрежи веднага обърнаха внимание на впечатляващия аксесоар, като мнозина поздравиха инфлуенсърката за избора, а други побързаха да пресметнат приблизителната стойност на часовника.

Теа не за първи път демонстрира вкус към луксозните марки. Макар обикновено да залага на изчистена визия и семпъл стил, в гардероба й не липсват дизайнерски чанти, бижута и аксесоари на световноизвестни модни къщи. Наум Шопов също неведнъж е показвал интерес към скъпите часовници и автомобилите. Докато едни се възхищават на успехите и начина им на живот, други ги упрекват, че прекалено демонстрират материално благополучие.