Големите гърди са социален казус

Големите бомби са Божие наказание! Това казва свръхнадарена учителка с цици като любеници, но не по нейно желание, а са дар от природата.

Лила Кинг е педагог и математик. Тя се е опитала да преподава в училище, но е уволнена заради външния си вид. Учебното заведение има дрескод, но гърдите на Лила са с размер чаша „П“.

Даскалицата не може да си намери сутиен даже в специализираните магазини, евентуално може да й изработят по поръчка, което струва много пари, така че тя обикновено го кара без сутиен. Първата спънка е училищната порта. Оттам я връщат, защото има разпореждане учителят да излъчва уважение, пише порталът Унилед.

„Добре, съгласна съм. Връщам се със сутиен. Но той не ми е по мярка, бюстът ми изпъква и изглеждам още по-неподходящо“ - разказва неволите си иначе интелигентната дама с мегабомбите. Веднъж Лила участва в училищния маратон и събира погледите. Тогава й е съставено писмено предупреждение от директора, пише България Днес.

„Наистина стана много неловко. В каквото и спортно занимание да се включа, събирам всички погледи, чувствам се унизена“, добавя г-жа Кинг.

Днес тя отново е безработна и с проблеми - и пак с училище. Двете й малки деца са в началните класове и като отиде да ги вземе, отвсякъде я нападат коси погледи. Бащите я зяпат с похот, майките - с презрение.