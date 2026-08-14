Маги Сидерова: Не кучетата, хората са виновни!

Двете кучета – спасителят на изчезналото 4-годишно момченце край Перник, което полицията издирваше повече от денонощие, преди граничен полицай да открие хлапето живо и здраво, защото кучето не го е оставило само, и кане корсото, което нахапа 6-годишно дете в село Кънчево, влязло в двора му, докато стопаните ги няма, са си свършили работата! И са я свършили прекрасно и както трябва!

Но едното получи само похвала, а за другото искат смърт. Защо? Ние, хората, обучаваме големите породи най-вече да ни пазят дворното пространство. За една седмица имаме два инцидента с кучета, на едното получихме линч и анатема за добре свършената работа, на която ние, хората, сме го научили. Това не е нормално! Това каза за „България Днес“ бившата Мис България Маги Сидерова, която от години отглежда големи породи кучета в къщата си в Бояна.

По нейни думи четириногите от породата кане корсо не са агресивни: „Дори напротив. Те имат много висок праг на търпимост, особено пък с малки деца, но когато от бебе животното е дресирано да пази, то слуша и изпълнява. Обикновено стопаните си взимаме такива породи, за да пазят дворното пространство, особено когато ни няма у дома“, разяснява хубавицата и недоумява защо в социалните мрежи срещу животното обществото настръхва.

„На никой не му е работа да влиза в чужд имот, особено пък като знае, че в двора му има такава порода. Отговорността за безотговорното навлизане не е на стопанина, а на родителите на детето или на бабата, на която то е било поверено“, настоява Сидерова и допълва, че се надява районната прокуратура в Стара Загора, която веднага образува досъдебно производство, да се произнесе справедливо. Тя е убедена, че такъв порода е взета, за да пази личната собственост, и животното е реагирало, както е научено да реагира: „Хората трябва да осъзнаят, че в големите породи няма агресия. Те са обучени така - да пазят пространството, в което живеят“.

Тя допълва още, че малките породи са много по-агресивни от големите и „те се опитват да хапят много по-вече, отколкото големите. Не линчувайте кучето, кучето е невинно“, настоява още Маги Сидерова.