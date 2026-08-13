Последни
Популярни
Горещи

Анна-Шермин показа гаджето

https://hotarena.net/az-jenata/anna-shermin-pokaza-gadzheto HotArena.net
HotArena.net
672
Анна-Шермин показа гаджето

HotArena.net
672

Летните дни са още по-красиви за влюбената ергенка Анна-Шермин. От известно време насам израелската хубавица е сериозно обвързана за нацепен мачо, който я носи на ръце. Въпреки че красавецът живее в Лондон, Анна често го посещава, за да поддържа искрата помежду им жива, пише България Днес.

Доскоро най-обсъжданата риалити героиня упорито криеше самоличността на любимия – до това лято, когато най-после се пусна с него в няколко романтични морски кадъра.

Двамата са на почивка в Кан и по всичко личи, че си прекарват повече от прекрасно. На плажа или гушнати в луксозната хотелска стая – любовта им си личи, а ние им се радваме!

 

Тагове:
Още от Аз, Жената

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.