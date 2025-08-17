Последни
И синът на Таня Боева пропя

Румен Димитров
189

След като Надя, дъщерята на Константин, пусна дует с него, а Майки, синът на Деен Слава, изненада с рап парче, още един звезден наследник дебютира тези дни в музикалния бизнес.

Росен, 17-годишният син на Таня Боева, също се представи с рап парче. Тийнейджърът наскоро записал песен с варненския рапър Шурнака, към която вече има клип. Това о шестото парче на сина на Таня Боева. В своя канал в ютюб младежът има още пет песни. Росен сам пише текстовете към парчетата си, прави бийтовете и записва вкъщи, като за някои проекти използва професионално оборудване.

Момчето учи в Професионалната гимназия по компютърни науки и математически анализи в Стара Загора, но музиката му е хоби открай време. Майката на Росен го подкрепя. Таня Боева даже иска синът й да създаде парче и за нея. Росен е от връзката на певицата с композитора Михаил  Бургуджив, с когото се разведе драматично. Според запознати бащата от години не поддържа отношения с наследника си.

