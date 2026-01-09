Инвитро близначките на Мая Нешкова станаха на 30

Раждането им беше истинско чудо. Изпълнителката на вечните хитове „Честит рожден ден“ и „Щастие с пари не се купува“ чака близо 18 години, за да стане майка, а дългият път до мечтаното майчинство и до днес е една от най-драматичните истории в родния шоубизнес.

Мая Нешкова неведнъж е разказвала, че години наред се е сблъсквала както с медицински трудности, така и с тежки лични преживявания, включително и с убеждението си, че върху нея е направена черна магия.

По думите й симптомите били странни и повтарящи се - докато работела в чужбина, в Швейцария и Скандинавия, всяка вечер по едно и също време й прилошавало. След завръщането си открила под прозореца на дома си предмети, сред които вещи от собствената й къща, което още повече засилило страховете й.

Пет години след като според нея магията била премахната, певицата забременяла, пише Ретро. Инвитро процедурата също била пазена в пълна тайна. По онова време подобни методи не били обществено приети, а Мая се страхувала от коментари и клюки. Затова се записала в клиниката с чужди имена и ходела дегизирана. Забременяла още от първия опит - рядък късмет, за който самата тя говори и до днес.

След раждането на близначките Мая Нешкова вече открито застана зад темата за инвитро процедурите и признава, че именно публичността й е помогнала на много жени да потърсят помощ и да станат майки.

Весела и Йоана наследяват музикалния талант на родителите си и неведнъж са излизали на сцена заедно с майка си, а Йоана дори опита силите си в телевизионния формат „X фактор“. Въпреки това нито една от тях не тръгна професионално по пътя на майка си.

Днес Йоана вече е майка на момиченце, което се роди през юни миналата година и превърна Мая Нешкова и Кирил Икономов в щастливи баба и дядо.