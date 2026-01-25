Последни
https://hotarena.net/az-jenata/iren-krivoshieva-zapisa-visshe-na-69-godini
Ирен Кривошиева записа висше на 69 години

Румен Димитров
294

Ирен Кривошиева е станала студентка в пенсионна възраст, научи „Уикенд” от самата нея. Актрисата, която има син от Стефан Данаилов, следва детска психология в Софийския университет от миналата есен насам.

„Избрах си специалност, която е много полезна за работата ми. Посещавам редовно лекциите и няма да се изложа на изпитите. Новите знания ще прилагам върху децата, на които преподавам актьорско майсторство, а също и в Драгалевския манастир – там помагам на майка Серафима в обучението на млади християни”, сподели пред наш репортер 69-годишната звезда от „Хотел „Централ” и „В името на народа”. След което допълни, че синът й Влади няма да се прибере в България през февруари, но ще си дойде през май. Данаилов-младши е доктор в САЩ и през зимата му е невъзможно да излезе в отпуск. 

 

