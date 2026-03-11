Оперираха най-тежката българка

Най-тежката българка вече е успешно оперирана! След продължителен период, в който не спира да се страхува дали ще доживее да види как расте синът й, Надежда направи най-важната крачка - да започне да сваля килограми. Самотната майка тежеше над 180 кг, което предизвикваше сериозни затруднения в движението й. Сложната интервенция е направена в Турция, а днес 39-годишната жена се възстановява под лекарско наблюдение.

Надежда се чувства изтощена, но спокойна. Лекарите извършиха хирургична процедура, при която се премахва около 80 процента от стомаха. Това е единственият шанс за хора с критично наднормено тегло да спасят здравето си. „Интервенцията премина спокойно, Надежда се възстановява и вече прави първите си стъпки по пътя на промяната - път към живот, в който ще може да бъде до своя син Тервел пълноценно и дълги години напред", споделя Росен Янчев от фондацията MyChange Bulgaria, който осигури на изстрадалата майка операцията в Турция и бе неотлъчно до нея.

Пред изстрадалата жена все още стоят някои трудности. За да може домът им да стане окончателно техен, остават още около 2000 евро за изплащането на жилището. Има нужда и от спешен ремонт, за да може Тервел да расте в безопасна и нормална среда. Необходими са и средства за издръжката на детето по време на възстановяването на майката.

