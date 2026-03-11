Радват Биляниш с букет от лаленца

Последни
Всеки ден е 8 март, когато си истински обичана жена. Именно такава е и фолкдивата Биляниш, която най-редовно е затрупана с подаръци, пише България Днес.

Ден след празника на дамите красавицата получи ароматен букет от пролетни лаленца, който се превърна в най-красивото начало на новата й седмица.

Жестът вероятно е дело на нейното гадже - футболиста на „Славия" Кристиян Балов, с когото вече няколко месеца се къпят в любов. Въпреки разликата от 6 години в полза на чалгаджийката отношенията им изглежда разцъфтяват подобно на лалетата през пролетта.

 

