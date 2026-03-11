Ивка Бейбе се раздели с мустака си

Ива Иванова - Ивка Бейбе, оползотвори част от уикенда си, за да се подложи на епилация на лицето, пише България Днес.

Звездната инфлуенсърка не пропусна и да документира в кадри процедурата по обезкосмяването. “Казах „Не" на Бейбе Мустака", рапортува с чувство за хумор от кушетката мацката.

Дали наистина растителността над горната устна на Ивка вече е плачела за премахване, или ефектната подкастърка се шегува със себе си, остава загадка. Но пък резултатът е впечатляващ!

След като остана без мустака си, топ подкастърката побърза да се включи в инициативата „Жени срещу насилието" и се появи с посинено око и сцепена устна.