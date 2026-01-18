Ирена Милянкова тръгна на бокс ВИДЕО

Ирена Милянкова тръгна на бокс от началото на новата година. Моделката и актриса съчетава тренировките с фитнес упражнения. Явно е твърдо решена да извае мускули.

Ирена намира време за спорт, въпреки че е доста заета. Актрисата работи като учителка на децата със специални потребности. В последно време Ирена се е посветила на проекта „Терапевтична Детска Къща”, който е в помощ и подкрепа на деца с различни нарушения. Проектът предвижда създаването на сензорни зали – „място, в което чрез светлина, звук, цвят и допир, децата да опознават света по безопасен начин и развиват мислене, внимание, памет и концентрация”. Това обясни Ирена през декември, миналата година, като изтъкна, че отказала да участва в шестия сезон на сериала „Под прикритие”, заради каузата си. Ирена изигра Силвия Велева-Съни в първи и втори сезон на крими поредицата на БНТ.

„Често ме питат защо не снимам и как така съм учителка на деца с увреждания. Много е просто – намерих смисъла си там. В децата със специални потребности и в техните семейства. Дори и с малък принос – за мен това е достатъчно”, сподели Ирена.

Красавицата е заета и като родител. Тя е майка на цели шест деца. Четири са от Росен Чолов – Чолата, който преди години беше обвинен в ръководене на група, която търсела компаньонки сред модели с цел проституция. След разлъката си с него, Ирена се събра с Никола Чолаков, от когото има две дъщери. През лятото на миналата година Ирена, която е на 39 години, посрещна първото си внуче. Малкият носи името Раян и е от първородната дъщеря на актрисата Мелани-Роуз, която е на 24 години. Ирена я ражда, когато е на 15 години.