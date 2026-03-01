Неграмотната Светлана Василева си слага ботУкс

Светлана Василева отново привлече вниманието в социалните мрежи, но този път не със секс драми, мъже и побоища, а с правописна грешка.

В свой пост тя написа, че си е слагала „ботУкс“, което бързо стана повод за шеги и коментари онлайн. Последователи не пропуснаха да отбележат, че блондинката редовно ръси правописни грешки, с които последователите й се забавляват.

„Да хване да прочете някое от учебните полагала на децата си и да се образова малко, а не по цял ден да виси по заведенията и да си търси мъже” – посъветваха я последователи, които се чудят как ще помага в училище на четирите си деца.