Весела Бабинова поздрави Шакира за новото ѝ гадже

Половинката на Владо Зомбори – Весела Бабинова, поздрави своята любимка Шакира за новата ѝ любов и не пропусна да се пошегува с бившия ѝ – футболиста Жерар Пике, пише България Днес.

Новината, че 48-годишната Шакира излиза с 33-годишния актьор Лусиен Лависконт, познат от сериала „Емили в Париж“, взриви света. Според информацията, това е най-младият мъж, с когото певицата е имала връзка досега.

Бабинова реагира с типичното си чувство за хумор и написа: „Пике, как си мило? Браво, Шаки! Знаеш колко държа на теб, много се радвам.

В първия епизод на "Като две капки вода" Весела влезе в образа именно на Шакира и изненада зрителите с танцовите си умения.   

