Жана Бергендорф се присламчи към Халваджиян

Жана Бергендорф май се е затъжила по времето, когато работеше с Маги Халваджиян, и е започнала отново да се присламчва към продуцента.

Певицата, която е участвала във всички предавания на арменеца, беше в публиката на шоуто „Като две капки вода” миналата седмица. Тя явно не искаше да се набива на очи, затова беше нахлупила шапка с периферия, от която очите й не се виждаха. За лош късмет обаче мястото й беше точно зад фолк певицата Анелия, която често попадаше във фокуса на камерите, защото участничката Весела Бабинова трябваше да я имитира същата вечер. На заден план в кадъра се забелязваше червената шапка на Жана.

Победителката от „Х Фактор” 3 има достатъчно характерно лице, за да може човек да я разпознае дори само по формата на носа, устата и долната челюст. Така стана ясно, че тя отново се увърта край Халваджиян, вероятно с надежда да получи работа в някой от проектите му.