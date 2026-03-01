Златка Райкова ще пише книга за живота си

Златка Райкова неотдавна навърши 40 години и вече е устремена към следващо предизвикателство – иска да напише биографична книга. Блондинката твърди, че идеята отдавна зреела в съзнанието й, а страниците щели да бъдат всичко друго, но не и скучни. По думите й читателите можели да очакват „искрен разказ и пикантни подробности”, които да хвърлят различна светлина върху добре познатото й публично лице.

Кога точно ще започне писането, засега остава неясно, но Райкова уверява, че проектът е повече от просто хрумване. А ако реши да споменава сексуалните си партньори, навярно обема на творбата ще надхвърли и Библията, шегуват се в светските среди, добре запознати с небогоугодното минало на блондинката.

Златка неведнъж е признавала, че не обича да стои без работа. Тя има бизнес с дрехи и хранителни добавки, а спортът е неизменна част от ежедневието й. Фитнесът за нея не е просто хоби, а начин да поддържа баланс. Тренировките се превърнаха в нейно убежище през последните месеци, белязани от сериозни лични сътресения.

След бурна раздяла и официален развод с арменеца Карен Хачатрян, Райкова изненада последователите си с признанието, че двамата са си дали втори шанс. Драмите около връзката им не останаха скрити от общественото внимание, а стресът се отрази осезаемо на плеймейтката. Почитатели й отбелязват, че тя е отслабнала значително - „буквално се е стопила”, както се коментира в социалните мрежи. Сега блондинката тренира усилено с амбицията да възстанови здравословното си тегло и форма.

Неотдавна Райкова публикува в инстаграм мисъл, която мнозина разчетоха като намек, че наистина се е върнала при Карен: „Някои желания не са нови. Просто идват по-зрели. Ако започна отначало, ще е със старата истина, но без старите грешки”

Междувременно случаят с Хачатрян също привлече сериозен медиен интерес. Той бе задържан в средата на октомври по издадена европейска заповед за арест от прокуратурата в Марсилия. Френските власти разследват организирана престъпна група за корупция и манипулиране на спортни срещи, основно в тениса, като в рамките на операцията бяха арестувани още осем души в различни държави. В началото на ноември Карен бе пуснат под гаранция, а впоследствие съдът постанови същата мярка и за брат му Юри. Според прокуратурата братята са действали от територията на България с двама съучастници.

Въпреки напрежението, Златка демонстрира твърдост. Близки до нея казват, че е била силно разочарована от промяната в поведението на партньора си, но не си е позволила да страда дълго. Тя казва, че в подобни моменти бързо се взима в ръце – ангажира се с работа, спорт и нови цели.

Райкова често подчертава, че никога не е планирала кариера на инфлуенсър. Още преди ерата на социалните мрежи обаче е била популярно момиче в родния си град Пазарджик. Съдбата я среща с фотографи в местен клуб, които я насочват към конкурса „Мис Плеймейт” – титла, която печели и която променя живота й. Семейството на блондинката обаче не е във възторг от еротичните й фотосесии, а баба й дори не й говори цяла година.

Като ключов момент в своята биография Златка посочва участието си във „ВИП Брадър” през 2013 г. След шоуто тя започва да се чувства по-зряла и по-уверена. Днес не изключва възможността да се завърне в риалити формат, но сама, без партньор до себе си. Отчита като грешка, че преди е влязла в Къщата с бившия си мъж Благой Георгиев-– Джизъса.

Любов, сълзи, скандали и втори шансове – така описва живота си Райкова. С днешна дата тя казва, че е доста по-балансирана. Основен приоритет са двете й деца – Благой и Карен - младши. Плеймейтката напоследък страни от светския живот и ходи по събития, само ако са работни. Няма и много приятели в тези среди. „Сигурно се броят на пръстите на едната ръка”, твърди Райкова, която с навършването на 40-те е отворила нова житейска глава и се надява тя да е наситена най-вече с положителни емоции.