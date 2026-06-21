Ивана шокира: От 8 години съм без мъж

Ивана разкри, че от 8 години е сама и не може да си намери стабилен мъж. Фолк звездата бе откровена пред водещата Петя Дикова сподели кога за последно е имала интимна връзка.



„Преди 7-8 години някъде “ - сюрпризира тя. По думите й от дълго време се справя сама с предизвикателствата в живота и все пак остава с надеждата да има шанса да срещне подходящ човек. Наблюденията й са, че е може би някои от мъжете се притесняват от силния й характер.



„Може би мъжете ги е страх от мен, може да не съм достатъчно женствена, да не проявявам женска енергия, както е модерно сега да се казва, и много ме разсмиват такива приказки“ - подчертава певицата на народа. Свикнала сама да носи отговорностите и да разчита основно на себе си, Ивана заявява: „Доста дълго време нося всичко на плещите си сама – било в професионален план, било в личен. Дай Боже, да ми се случи някой ден и да го видя какво е зад успялата жена да стои успял мъж“.



Ивана вече иска да има внуци, но не насилва дъщеря си Теодора за семейство и деца. „На всеки късметът му стои – когато, тогава или въобще, ако се случи, но нека да е истинско, да удовлетворява нея, а не мен. Да не го прави както аз съм го направила навремето, за да бъда удобна за комшиите и близките“ – казва певицата.

Звездата на фолка се подготвя за мащабния си концерт в зала „Арена 8888” през октомври, който ще изнесе съвместно с „Ку-Ку бенд”. Тя вече подбира парчетата, които ще бъдат изпълнени на живо.



