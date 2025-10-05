Къде изчезнаха гърдите на Никол Станкулова? (СНИМКИ)

На последните летни снимки на Никол Станкулова личи, че има промяна във визията й - по-конкретно бюста й, забеляза „Уикенд”. Мнозина се запитаха дали водещата на прогнозата за времето е преминала през процедура за премахване на гръдни импланти, защото циците й направо са изчезнали. Последователите на синоптичката сравняват стари и нови фотоси в опит да открият разлика.

Истината е, че с времето и начинът на живот, тялото на човек претърпява промени. Фитнес, майчинство, различни етапи в личния и професионалния живот – всичко това може да доведе до трансформация, която не изисква непременно хирургическа намеса, но при Никол разликата е сравнително голяма. На тазгодишните й снимки от лятото няма почти никакви гърди, видно е от банския, с който е облечена. Преди време Станкулова сякаш бе напълнила пазвата и видимо имаше цици - не големи, но малки и добре оформени. Тогава се появиха слухове, че си е сложила силикон и наистина изглеждаше сякаш има 300 кубика импланти в бюста си.

Дали красавицата с буклите се е оперирала и е премахнала силикона от гърдите си, или просто ги е стопила с диетите, на които се подлага? Това се питат зрители и последователи на Никол. От старите й снимки се вижда, че има малък, но стегнат и хубав бюст, от тазгодишните й летни снимки се забелязва, че няма нищо.

Все повече известни личности в световен мащаб избират да се върнат към естествената си визия, включително чрез премахване на импланти - тенденция, която може би намира отражение и у нас. Наскоро плеймейтките Николета Лозанова и Моника Валериева споменаха, че искат да си намалят гърдите, защото им пречат, тежат и ги правят по-едри. Предстои да видим дали секс бомбите ще си махнат огромните цици и ще си останат с естествения скромен бюст.