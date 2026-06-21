Калканджиева се запусна, ходи без грим и рошава

Модната шефка Евгения Калканджиева, която доскоро впечатляваше с младежката си визия, вече не успява да скрие факта, че е навършила 51 години.

Бившата „Мис България” се показа без капка грим и несресана на кастингите за конкурса „Мис Искърско дефиле 2026” в Своге и веднага привлече вниманието на присъстващите.



Жени, която отдавна е известна с категоричната си позиция срещу инвазивните естетични процедури, неведнъж е заявявала, че не си поставя ботокс и филъри и предпочита да остарява естествено. Тази нейна философия обаче стана повод за много коментари, след като се появи с напълно натурална визия.



Допреди няколко години Калканджиева изглеждаше изненадващо млада за възрастта си, но времето вече започва да оставя своя отпечатък. Без помощта на макиаж и разкрасителни интервенции по лицето ѝ се забелязват фини бръчки. Въпреки това, модната шефка не се притеснява да се показва в естествения си вид и продължава да бъде вярна на убежденията си.



Появата й на кастинга в Своге обаче предизвика разнопосочни мнения – едни похвалиха смелостта й да не се крие зад тежък грим и корекции, а други отбелязаха, че напредването на възрастта, както и редовното прекаляване със спиртни напитки, вече започват осезаемо да личат по лицето на някогашната топмоделка.



