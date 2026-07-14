Маги Джанаварова събира тен на най-добрия плаж в света

На най-добрия плаж в света за 2025 г. - Cala Goloritze в Сардиния, отиде певицата Маги Джанаварова. До вълшебното място красавицата върви час и 15 минути пеша, но пътят определено си струва, пише България Днес.

„Гледката, която се откри, беше умопомрачителна. Невероятна вода и скални образувания. Плажът е каменист, така че не е подходящ за деца и трябва да бъде напуснат от всички до 17 ч., когато температурите изобщо не са приятни за катерене", разказва изпълнителката, признавайки, че прибирането обратно е било ужасно.

Маги е категорична, че не би се върнала пак на това място, но и не съжалява, че все пак е успяла да го посети.