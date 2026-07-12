Нечувана жестокост: Йосиф Сърчаджиев погребан тайно от дъщеря си Александра

Йосиф Сърчаджиев е погребан в абсолютна тайна от цялата артистична гилдия у нас и от неговите най-близки приятели само и единствено, за да не присъства на опелото дъщеря му от извънбрачната му връзка с Пепа Николова Александра Сърчаджиева.

Това разкриват пред „Уикенд” негови колеги, които са потресени и възмутени от решението на другите му две деца – Ана Сърчаджиева и Пролетсин, да лишат един от най-знаковите български актьори от достойно изпращане. В името на това другата му дъщеря – Александра, която не общуваше с него от детските години, да не успее да се прости с татко си, а присъствието й на траурната церемония да се превърне в основна медийна новина.

Йосиф Сърчаджиев е починал рано сутринта на 1 юли, миналия четвъртък, в дома си. Дни преди това той не се чувствал добре. Дъщеря му Анна го намерила мъртъв в леглото. Вместо да уведомят медиите и Съюза на артистите, за да се организира поклонение, те решават да направят тихомълком церемония на следващия ден, 2 юли, на която присъстват единствено те и още няколко роднини. Според източници на „Уикенд” на опелото са били едва 8 човека и нито един колега на Йоско. Чак часове по-късно, когато актьора е вече опят и погребан, те пускат лаконично съобщение чрез държавната БТА, че е починал. На практика скриват за цели 36 часа от обществото вестта, че Йосиф Сърчаджиев си е отишъл. В съобщението си изрично уточняват, че действията им са продиктувани „по изрично желание на Йосиф Сърчаджиев, който е пожелал да бъде запомнен не с кончината, а с присъствието в българския културен живот”.

„Съмнявам се, че това е желанието на Йоско. Имат ли доказателства, някакъв писмен документ от него?! Това, което Ани и Пролетсин са направили, е безобразие и освен неморално, е и незаконно. Те е трябвало да уведомят и другото дете на Сърчаджиев и чак тогава да го погребат. Ако аз съм на мястото на Александра, бих ги съдила. Дават ли си сметка, че са лишили едно дете от възможността да се прости с баща си, с когото винаги са имали сложни отношения”, възмути се пред „Уикенд” известен актьор.

В последните си интервюта Йоско се покайваше за това, че не общува с Александра. Той я признава за своя дъщеря, тъй като й дава името си, но от 23 години не общува с нея заради враждата си с майка й Пепа Николова, която също е покойница.

Докато баща й е бил погребван тайно, Александра е на турне и същата вечер представи спектакъла „100 години Георги Парцалев“ в Кюстендил. Тя е научила за смъртта на баща си от медиите и останала силно разстроена, издават нейни колеги.

В интерес на истината Сашка винаги е била премерена в изказванията си по адрес на своя родител. Йосиф публично и съзнателно избра да не участва в живота на дъщеря си, но тя не му търсеше сметка за поведението.

Александра Сърчаджиева израства изцяло под грижите на майка си Пепа Николова. Когато Алекс е едва на 22 години, екранната Джалма умира. Дори в този изключително тежък за младото момиче момент, Йосиф Сърчаджиев не се появява и не й подава ръка.

За разлика от щерка си, цапнатата в устата Пепа никога не пестеше цветисти изрази по адрес на Йоско. В края на 90-те години и началото на 2000-те, когато Сърчаджиев беше изключително политически активен и беше едно от най-яростните и разпознаваеми лица на СДС, Пепа Николова даде серия от интервюта, в които изразяваше огромното си възмущение от неговото лицемерие. Тя го критикуваше, че хаби цялата си енергия да „тича след Иван Костов“, да му угажда, да го хвали и да се грижи за политическия му образ, а в същото време се стиска и отказва дори елементарна издръжка, внимание или едно сладоледче на собствената си дъщеря Алекс, която тогава е дете и има нужда от баща.

Йосиф така и не прости тази публична кампания по свой адрес. Тя силно разстроила законната му съпруга Райна Томова, която почина миналата година през февруари. Тогава Сърчаджиев даде едно-единствено интервю по темата, в което нарече Пепа Николова „ужасна моя грешка” и я набеди, че в арт гилдията била известна като Пепа Калтака. В съсловието е известно, че двамата имат страстна връзка, но Йоско се връща при Райна, след като тя го заплашва със самоубийство и дори една вечер театрално си реже вените.

Александра Съраджиева няма да получи и стотинка от наследството на баща си, научи още „Уикенд”. Йоско предварително е прехвърлил всичките си имоти и авоари на дъщеря си Ана и Пролетсин, който всъщност не му е биологичен син, а е дете на Райна от предишна нейна връзка.