Шофьор на автобус би шамарче на Рая Пеева, тя го псува: Аз съм водеща на бТВ, бе! (ВИДЕО) https://hotarena.net/laifstail/shofyor-na-avtobus-bi-shamarche-na-raya-peeva-tya-go-psuva-az-sam-vodeshta-na-btv-be-video HotArena.net

Клипче със запечатан през лятото на 2024 г. скандал в автобус на известна наша превозваческа фирма изплува тези дни в мрежите, видя „България Днес“.

Сензационното в него е, че ролята на „център нападател“ играе актрисата Рая Пеева. На видеото се вижда как тя се кара с шофьор на автобуса, като накрая му тегли тежка псувня, а в отговор той й лепва нещо като шамарче.

Диалогът между годеницата на Явор Бахаров и шофьора на превозното средство започва заради изискване за непланирано спиране. Мъжът се приближава до седалката на Пеева и й казва, че ако започне да спира навсякъде, къде ще му излезе краят на разписанието.

В отговор Пеева махва пренебрежително с ръка към него, сякаш отпъжда досадна муха.

„Автобусът е мой и мога да спирам, където искам“, настоява шофьорът.

След неговата реплика щерката на барабаниста на „Спринт“ и „Импулс“ Пейо Пеев и актрисата Красимира Демирева скача от мястото си и на висок глас се обръща към пасажерите:

„Вие чухте ли го тоя? Чухте ли го? Аз съм водеща в Би Ти Ви, сега ще се види по телевизията!“.

И в следващия миг запраща в лицето на опонента си брутална псувня.

В отговор изглежда, че шофьорът удря леко шамарче на Пеева.

„Виждате ли какво прави тоя? Удари ме!“, преминава в крясък актрисата.

„Само я побутнах. Чухте и видяхте“, обръща се към пътниците шофьорът.

„Удари ми шамар!“, продължава Рая и уточнява: „Шамар! Тоя ми удари шамар!“.

В следващия момент тя хваща телефона си и обявява, че ще извика полиция.

„Викай, викай“, отвръща й шофьорът, отдалечавайки се по пътеката от седалката на Рая към предната част на транспортното средство.

На подканянето от страна на някои пътуващи да потеглят, шофьорът отговаря, че първо ще изчакат полицейските коли.

„Записа ли го, записа ли го?“, обръща се звездата от „Скъпи наследници“ към някой, очевидно седящ на по-задна седалка.

Отговорът му не се чува в клипчето, а съвсем скоро след това самият запис прекъсва. Не се разбира дали са пристигнали пазители на реда и какво се е случило впоследствие.

Самата главна героиня в инцидента до редакционното приключване на броя не бе открита за коментар.

„Това видео е много старо. Рая сега изглежда различно.“

Това коментира за „България Днес“ музикантът Пейо Пеев, баща на актрисата.

По думите на рок ветерана клипчето е било качено от хейтъри, след като името на щерка му нашумяло отново заради участието й в кулинарното риалити „Хелс Китчън“.

„Бях тези дни на вилата на Явор, говорих с Рая и тя каза, че видеото е много старо“, добави Пеев.

Барабанистът на култовите банди твърди, че няма никакво отношение към случката.

„Всичко е минало-заминало, дъщеря ми е на друга вълна, аз също имам много професионални ангажименти и не ми е до тези неща“, подчерта таткото на Рая Пеева.

Според пасажера, който очевидно е качил видеото в социалните мрежи, скандалът се е разразил в ранния следобед на август преди 2 години близо до Нова Загора.

Обстановката в автобуса се нажежила заради отказа на шофьора да спре, за да може детето на една от пътничките да направи „пиш“. Мъжът обещал да спре след двадесетина минути, но това не се случило и тогава майката на хлапето обявила, че ще го направи на пътеката на автобуса.

Рая Пеева вероятно се е възмутила, че водачът на превозното средство не е удържал на думата си, и се е стигнало до размяната на остри реплики между двамата.