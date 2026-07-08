На 60 и във върхова форма: Ето кой омая сърцето на Цветанка Ризова

Известната на цяла България водеща на „Лице в лице“ по bTV Цветанка Ризова обича пиано баровете, концертите, а също и да посреща гости в домашна атмосфера. В такива случаи с удоволствие слага престилката и сама приготвя вкусни ястия. Тя обаче предпочита да запази детайлите за личния си живот и кулинарните си предпочитания встрани от медиите. Съдейки по стройната й фигура, може да се каже, че има волята да се храни здравословно и да поддържа формата си. Затова и винаги пред камерата е привлекателна, независимо от напрежението, характерно за професията й.

Миналото лято журналистката стана на 60. Всички, които я познават обаче, са единодушни, че годините в случая продължават да са в нейна полза. Всяка делнична вечер Цветанка е на живо в студиото и задава настойчиво остри въпроси на поканените гости.

Впечатлява с подготвеността си по наболели въпроси в обществото, било по вътрешнополитически или по международни проблеми, пише "Галерия".

Кариерата й върви възходящо – рубриката й е сред най-гледаното в ефира, а телевизионната журналистка наскоро получи голямата награда за телевизионна журналистика „Свети Влас“. След връчването й тя каза:

„Шегувам се това, че е последно отличие, защото е награда от миналата година. Дълго чаканата и желана награда, но истината е, че тези награди за мен са просто стимул за работа. Аз съм от хората, които не обичат да се самозалъгват, не обичат да се чувстват наградени по този начин. Аз харесвам наградата на публиката и моето собствено желание да надскоча себе си. В никой друг не се състезавам.“

Не само в работата има удовлетворение, щастлива е и в личния си живот. Вече над петилетка е обвързана с известния столичен адвокат Красимир Недев. Двамата се появяват заедно публично за пръв път през 2021 г. на премиера на книга на проф. Петър Стоянович. След време Ризова се появява с красив пръстен и мнозина озвучиха предположенията за сключен таен брак.

„Ако ще женят някого, това ще е синът ми“, шегувала се пред приятели журналистката.

Георги е красив и оправен млад мъж, който завърши Американския колеж в България, а после се изучи в елитен университет в Англия. На Острова му хареса и остана да работи.

Той е единственото дете на Ризова и тя бди над него като орлица, но не е обсебваща майка и го остави да се развива самостоятелно. Хвали го, че още като студент работи и сам си изкарва парите. След няколко години в Англия Георги отиде да живее в САЩ. Понякога младият мъж е забелязван у нас със своето „Мазерати“. Той може да си позволи баровската кола – все пак баща му е заможен бизнесмен.

Цветанка е активна жена, а напоследък мечтае да стане баба. И то сега, когато още е млада и пълна с енергия. Синът й обаче още не е довел снаха вкъщи. Ризова не го поучава за връзките с момичетата, но все пак е взискателна към девойките.

Мъжът до нея е успял в професията и се радва да се появява заедно с известната журналистка. Той до известна степен е и неин колега – дълги години е работил в публицистични предавания и е бил собственик на медия. Успял да впечатли и омае Цветанка с интелекта, джентълменското отношение и най-вече с артистизма и чувството си за хумор.

Той е любител на големите мотори, кара чопър. Освен това има глас. Много от големите ни естрадни звезди са му лични приятели. Красимир е пял на една сцена заедно с Васил Найденов и Богдана Карадочева, а с изявите си заслужил комплименти. Свири на китара, изявява се в музикални клубове. Недев има син, дъщеря и внуче от предишен брак.

Малко преди водещата да навърши 60, двамата с Краси се разписаха и новината за това в интернет беше сред най-четените.

Телевизионната водеща се сдоби и с внучета, но индиректно. Те са от дъщерята на настоящия мъж до нея – адвокат Красимир Недев. Той е баща на две момичета от предишен брак и едната от тях през април родила бебе на име София. Тъй като младото семейство живеело в чужбина, си дошли специално у нас, за да се запознае дядото с наследницата си. Самата Цветанка също присъствала на посрещането на бебето на родна земя и последвалата семейна сбирка.

Децата на новия й мъж я приемат чудесно.

През ноември миналата година мъжът на журналистката се сдоби с още две внучки. Щастливият дядо вдигнал голям купон и по двата повода, а до него, разбира се, неотлъчно била Цветанка Ризова.

Логично Цветанка не давала и да се издума да я наричат „баба“, още повече че нейният син от брака й с Анатоли Георгиев продължава да ергенува и не мисли за брак и деца. Пък и водещата се чувствала още твърде млада, за да я титулуват баба.

Ризова се запознава с първия си мъж, когато още не е известна журналистка. Анатоли Георгиев започнал да я ухажва в нощния бар на хотел „Боровец“, но тя му казва, че работи като чистачка. Той не й вярва, продължава да я задиря.

През 90-те той е в София и стига до заместник на Евгений Бакърджиев, който е министър на регионалното развитие, вицепремиер и има голямо влияние в правителството на Иван Костов. Георгиев още има успешен бизнес, а с Ризова се разделят цивилизовано и до днес са в нормални, приятелски отношения.

Вечно заетата Цветанка кара джип, но в собствения си квартал не се слави като добра шофьорка, особено при паркирането.

Сред колегите й в bTV най-близки й бяха Антон Хекимян и Биляна Гавазова, но и двамата вече не са в медията.

Преди да отиде в bTV Ризова е едно от емблематичните лица на Нова телевизия с токшоуто „На четири очи“, задържало се в ефир над 12 години, от 22 март 2000 г.

С него е печелила награди от фестивалите „Осмата муза“ (2003), „Българската Европа“ и медийния фестивал в Албена (2003), а самата тя е първата лауреатка на приза „Черноризец Храбър“ за тв публицистика (2005) и „Жена на годината“ в категорията „ТВ журналистика“ (2007).