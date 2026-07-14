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Близначката Сузи не се харесва след раждането

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HotArena.net
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Близначката Сузи не се харесва след раждането

HotArena.net
147

 

Два месеца и половина след като стана майка за втори път, Сузи от популярния танцов дует „Сузи и Рени“ признава, че все още води битка с отражението си в огледалото, пише България Днес.

Къдрокосата красавица все още не се чувства напълно уверена във външния си вид, но вярва, че скоро ще си върне желаната форма. На 30 април Сузи дари съпруга си Пламен с второ дете.

Дъщеричката им Ника се роди с тегло 3,350 кг и ръст 49 сантиметра, а щастливата майка тогава призна, че семейството им е получило най-големия подарък.

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