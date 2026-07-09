Депутатка се съблече на плажа! 47-годишната Каназирева скри шапката на всички (СНИМКИ)

Свикнали сме да виждаме Дани Каназирева в строг костюм, на трибуната или зад микрофона, но тези дни бившата депутатка от ГЕРБ изненада дори най-верните си последователи.

47-годишната юристка и бивш областен управител на Пловдив показа съвсем различна страна от себе си по време на лятната си почивка. Освен кадрите с къса розова рокля, които вече предизвикаха внимание в социалните мрежи, Каназирева публикува и снимки от плажа, на които позира с ярък електриково зелен бански, пише Intrigi.bg.

Фотосите моментално привлякоха вниманието на последователите й, които трудно разпознаха в усмихнатата дама край морето същия човек, когото години наред гледаха в политическите студиа и институциите.

„Никой от нас не знае кой обикновен ден ще се превърне в спомен, който бихме искали да изживеем още веднъж“, написа тя към кадрите от ваканцията си.

Мнозина отбелязаха, че след оттеглянето си от активната политика Каназирева изглежда значително по-спокойна и видимо се наслаждава на живота далеч от напрежението на публичните битки.

Не липсваха и комплименти за фигурата й. Под снимките се появиха десетки коментари, в които потребители отбелязват, че бившата депутатка изглежда впечатляващо за възрастта си и спокойно може да се конкурира с далеч по-млади дами.

Каназирева е добре познато име в Пловдив. Освен като народен представител от ГЕРБ-СДС, тя беше и областен управител на Пловдив, а преди това години наред развиваше собствен политически проект чрез формацията „Съюз за Пловдив“.

Днес обаче вместо политически битки и изказвания, вниманието е насочено към нещо съвсем различно – плажните снимки на бившата депутатка, които показват, че животът след политиката определено й се отразява добре.