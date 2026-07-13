Зловещо съвпадение в семейството на Весела Лечева! Синът й Мартин загива на същия ден, когато... https://hotarena.net/laifstail/zloveshto-savpadenie-v-semeystvoto-na-vesela-lecheva-sinat-y-martin-zagiva-na-sashtiya-den-kogato HotArena.net

Животът понякога поднася трудни за обяснение съвпадения. За семейството на Весела Лечева дните около 11 юли се оказаха белязани от втора огромна трагедия.

Точно 19 години след като на тази дата беше извършено покушението срещу бизнесмена Манол Велев, нелеп инцидент с джет отне живота и на единствения му син – 36-годишния Мартин.

Той си отиде, оставяйки бременна съпруга и малка дъщеря.

Фаталният инцидент се случил в „Порто Елеа“ на гръцкия полуостров Халкидики. Според събраната информация от гръцките медии и разследването на местната морска охрана 36-годишният мъж е изгубил контрол над управлявания от него джет. При падането във водата той е получил фатален удар в главата, за което свидетелстват откритите синини по тялото му.

Трагедията се е разиграла на дълбочина от 12 метра. Въпреки незабавната реакция на намиращ се наблизо турист, както и на водолази, които мигновено са се опитали да открият и спасят тялото, ударът е бил смъртоносен още при падането. Пристигналите на място лекари с две линейки само са констатирали смъртта.

Трагедията придобива още по-зловещ оттенък, тъй като се случва непосредствено след 19-ата годишнина от покушението срещу бащата на Мартин – бизнесмена Манол Велев. На 11 юли 2007 г., малко преди 11,00 часа, той бе прострелян в главата от наемен убиец пред офиса си на ул. „Мизия“ в София. След 15 години в будна кома Манол Велев издъхна в съня си през март 2022 г.

Заради предстоящото раждане на второто дете Мартин Велев и семейството му са планирали да се приберат в София тази неделя. Първородната му дъщеря, Ваяна, се роди през октомври 2022 г. – само месеци след кончината на дядо си Манол. Според различните информации бременната му половинка е била заедно с него на къмпинга по време на трагедията.

Новината за нелепата смърт потопи в скръб българската общност на къмпинга, както и широк кръг общественици и спортисти в България.

Едни от първите, които изразиха съболезнованията си, бяха продуцентите Иван и Андрей. Те разкриха, че покойният Мартин Велев е изиграл огромна роля за реализацията на филма „Гунди – легенда за любовта“.

„Ти бе човек, който ни подкрепи с цялото си сърце, въпреки че беше верен привърженик на ЦСКА“, изказаха съболезнованията си те.

Българската федерация по тенис и Българският футболен съюз излязоха с официални съболезнователни адреси до семейството на легендарната ни спортистка Весела Лечева.

Приятелите на Мартин, подписали се като Тото, Кольо, Кирчо и Росен, публикуваха емоционално стихотворение в социалните мрежи, в което го описват като обединител на компанията:

„Това бе нашият Мартин, приятел най-любим... дипломатичен и вежлив, и с тяло на Сизиф... мъж за пример и мъж от други времена, мъж с чест и доброта! Бяхме пет, като мускетарите и Д'Артанян...“

Въпреки популярността на родителите си Мартин Велев избягваше светските прожектори и жълтите хроники. Завършил икономика в Женева (след първоначално обучение в УНСС), той още от студентските си години помагаше наравно с майка си в стопанисването на 16-декаровия къмпинг „Порто Елеа“ – екзотично кътче, наето след търг от Зографския манастир.

В последните години 36-годишният мъж ръководеше успешно семейния бизнес съвместно със своя вуйчо Даниел (брат на Весела Лечева).

Освен в бизнеса Мартин беше тясно свързан и със спорта. Тренирал е тенис в Швейцария, а в миналото Весела Лечева споделя, че го е изпратила да учи в чужбина именно за да го предпази от натрупващия се в него гняв и агресия след бруталното покушение срещу баща му.

Редакцията изказва своите най-искрени съболезнования за огромната загуба на Весела Лечева, семейството и близките на Мартин Велев.