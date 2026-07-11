Плочки, Porsche и куп обожателки! Валери Божинов-младши е новият секссимвол (СНИМКИ)

Крушата не пада по-далеч от дървото! Синът на Валери Божинов се превръща в нов секссимвол

„Крушата не пада по-далеч от дървото“, гласи народната мъдрост, а тя с пълна сила важи за сина на футболната икона Валери Божинов. Носещ същото име като баща си, Валери Божинов-младши не само върви по неговите стъпки във футбола, но постепенно се утвърждава и като нов секссимвол, привличащ вниманието на дамите.

18-годишният талант вече се изявява и като модел. Докато 40-годишният Валери Божинов често се появява в телевизионни реклами, синът му също започва да печели от маркетингови ангажименти. Наследникът на Божигол и фолк певицата Алисия все по-често позира за различни модни брандове.

В една от последните си фотосесии Валери-младши позира гол до кръста, рекламирайки популярна марка облекло. Подобно на баща си в младите му години, той е в отлична физическа форма – с изваяно тяло, плочки на корема и стегната мускулатура. Впечатление правят и татуировките по ръцете и врата, както и златното синджирче, което допълва визията му.

Фенките не спират да обсипват Божинов с комплименти под снимките му в социалните мрежи. Очевидно младият футболист не страда от липса на женско внимание и засега се наслаждава на ергенския си живот.

За последно Валери беше свързван с модела Ивет Кочова, но двамата прекратиха отношенията си. По време на връзката им той дори падна на колене, за да ѝ предложи брак, макар впоследствие да стана ясно, че сцената е била по-скоро шеговита и не е ставало дума за истински годеж.

Синът на Божигол ще навърши 19 години през септември. От няколко месеца той вече е и правоспособен шофьор. Наскоро публикува снимка зад волана на спортно Porsche, което също привлече вниманието на последователките му. Според характеристиките на модела автомобилът разполага с около 354 конски сили, ускорява от 0 до 100 км/ч за приблизително 5,1 секунди и развива максимална скорост над 250 км/ч.

В професионален план Валери Божинов-младши също прави нова крачка. От новия сезон той ще играе за Рилски спортист (Самоков), където беше представен като ново попълнение. Досега той бе част от Локомотив (Пловдив), като основно се състезаваше за втория отбор, но в края на миналата кампания записа и първите си минути в елита на българския футбол.