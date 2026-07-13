Камелия в дует с грък

Нов музикален проект събира Камелия и гръцкия изпълнител Giorgos Adamopolous.

Новата им песен, озаглавена „Тръпката“, вече се изпълнява на живо и бързо печели одобрението на публиката, като интересът към нея нараства с всяко участие, пише Телеграф.

„Вложихме много сърце, емоция и любов в този проект и се надявам да усетите всичко това, когато го чуете. Гледайте, слушайте и дайте своите отзиви: Хареса ли ви „Тръпката“? Коя част ви докосна най-много? Вашето мнение е изключително важно за мен и нямам търпение да прочета впечатленията ви! Благодаря ви от сърце!“ – написа изпълнителят в социалните мрежи.