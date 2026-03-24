63
Луд нападнал и пребил Мария Силвестър

63

Зверско нападение преживяла обичаната тв водеща Мария Силвестър, пише България Днес.

Преди години на тръгване от нощния клуб „Спартакус“ психично болен мъж причакал красавицата и й нанесъл побой. От шока Силвестър припаднала, чувството за самосъхранение обаче я свестило, отключвайки у нея нечовешка сила:

„Извадих някакво страшно гласище и му казах: „Ти имаш ли цигари?“. Беше стъписан. После с тоя човек си говорихме един час. За Бог, за майка му, за приятелката му“ призна още хубавицата. Мъжът, оказва се, бил психично болен, а Мария успяла да го надвие психологически. „Живея втори живот след атаката“, категорична е журналистката.

