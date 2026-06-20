Луиза Григорова избухна: Всеки ти гледа в паницата, уча се на непукизъм!

Актрисата развява пернишки нрав в невиждана досега "винкел-комедия"

Красивата и талантлива Луиза Григорова-Макариев направи много лични признания за напрежението, с което се сблъсква в днешно време. Звездата от родната сцена и екран сподели в ефир, че й е писнало от фалша в социалните мрежи и очакванията за "перфектен живот", особено когато става дума за майчинството.

"Всеки ти гледа в паницата, всеки знае по-добре от теб как да си гледаш детето, всеки знае по-добре от теб как да си живееш живота", изригна актрисата пред Жоро Любенов в "Денят започва" по БНТ.

Според нея този постоянен натиск е огромен проблем, но тя е намерила своето спасение в девиза "следвай огъня си". Това означава човек да прави това, което идва отвътре, а не да се съобразява с чуждите очаквания. "Трябва да бъдеш достатъчен за себе си и тогава ще бъдеш достатъчен и за другите", отсече философски Луиза.

Оказва се, че перфекционизмът дълго време е пречел в живота на красавицата. Тя признава, че прекаленото старание я е натоварвало и искрено се възхищава на колегите си, които карат по-леко и не се вманиачават.

"Аз примерно съм перфекционист и в живота си, и на сцената, и пред камерата навсякъде... Усещам, че заради този мой перфекционизъм понякога толкова пренапъвам някои неща, че ако бях непукист и не се занимавах толкова много с детайлите, някои работи по-леко и по-добре щяха да ми се получават, изповяда се Григорова и допълни с усмивка: "Истината е, че все повече се научавам да не го мисля толкова и да не вземам нещата много насериозно".

За да изпусне парата, актрисата впряга лудия си нрав в новото хитово представление, което създателите определят като невиждан жанр - "винкел-комедия" със заглавие "И верният отговор е". Пиесата, продуцирана от нейната и на Александър Сано компания "Break a Leg", се радва на огромен зрителски интерес. В нея Луиза влиза в ролята на луда фенка на предаването "Стани богат", чийто съпруг пък е треньор на футболен клуб "Миньор Перник".

"Представлението е вдъхновено от това, че аз съм от Перник, от моя пернишки нрав", смее се звездата и обещава на публиката буквално взривоопасни ситуации на сцената.

Тъй като вече им е твърде топло в закритите зали, Луиза и екипът ѝ тръгват на лятно турне на открито. Заедно с другата си култова постановка - "Жените за риба", те ще разсмиват до сълзи феновете си в София, Пловдив, Бургас, Созопол и Велико Търново през юли и август.