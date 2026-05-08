Луиза Григорова си харесва луничките

Луиза Григорова за пореден път доказа, че не е нужно да си перфектен, за да си красив, пише България Днес.

Актрисата има множество лунички по лицето, които приема като своя запазена марка. „Много си ги обичам - колкото повече, толкова повече", категорична е брюнетката за своите „целувки от слънцето".

Жената на Мартин Макариев признава още, че дори не слага фон дьо тен, за да не ги крие. Нейната увереност служи като напомняне км дамите да се обичат такива, каквито са, и да не забравят да се усмихват.