Любимият на Виктория Капитонова я вози на скутер из Тайланд https://hotarena.net/az-jenata/lyubimiyat-na-viktoriya-kapitonova-ya-vozi-na-skuter-iz-tayland HotArena.net

Виктория Капитонова сподели кадър от почивката си в Тайланд, към който добави закачливо послание с доза хумор и настроение.

На снимката тя е с каска, готова да се качи на скутер, а текстът към публикацията гласи:

„Половината женски проблеми се решават по един начин: Да караш скутер с любимия в Тайланд, да си направите по един foot massage и да изпиете по един кокос".

С типичния си лек тон Капитонова показва, че за нея бягството от ежедневието, пътуванията и малките удоволствия са най-добрата терапия срещу напрежението.