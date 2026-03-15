Защо изчезна Марта Вачкова?

През последните години Марта Вачкова се сблъска със сериозни здравни проблеми, които за известно време я извадиха от обичайния й динамичен ритъм. Актрисата страдаше от силни болки, причинени от дискова херния. Преди да се реши на операция, тя дълго време търпяла болезнени кризи. Болките в гърба и крака ставали толкова силни, че понякога й било трудно дори да се движи нормално.

В крайна сметка лекарите препоръчали хирургична намеса, за да се избегнат по-сериозни усложнения. Вачкова се подложила на операция, но истинското изпитание дошло след нея. Възстановяването се оказало бавно и изисквало търпение, постоянство и много грижи за здравето. Затова Марта решила временно да се оттегли от професионалните си ангажименти и да даде приоритет на здравето си. Тя си позволила да забави темпото, да си почине и да се фокусира върху възстановяването си. С повече спокойствие, рехабилитация и грижа за тялото, звездата постепенно започнала да се връща към нормалния си ритъм.

С днешна дата Марта е далеч по-добре и успява да се радва на ежедневието без онези жестоки болки, които дълго време я измъчвали, а трудният период е останал зад гърба й.