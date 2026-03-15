Цънцарова прави предаване извън ефир

Мария Цънцарова уж започва работа в Софийския университет, но успоредно с това подготвя ново предаване. То ще бъде извън ефир, очевидно в някоя онлайн платформа, а заглавието е именно „Извън ефир”. Журналистката все още не е обявила проекта си официално, но вече подгрява публиката за него, давайки ясен знак за бъдещите си творчески планове.

Още в получилата широк обществен отзвук първа своя лекция пред студентите, която по същество не беше лекция, а обръщение към целокупната българска аудитория, Мария Цънцарова заговори, че най-добрите разследвания, интервюта и репортажи й предстоят „извън ефир”. Няколко дни след като пусна въпросното си изказване и остави хората да го обсъдят надълго и нашироко, тя започна да публикува „сламки” за бъдещо предаване „Извън ефир”. За трибуна използва страниците си в социалните мрежи. Във Фейсбук уволнената водеща на „Тази сутрин” има 26 000 последователи и „посланията” й са насочени основно към тях. „Неудобните въпроси се задават извън ефир”, „Истината е извън ефир”, „Аз съм извън ефир” пише в своеобразните „сламки”, с които звездата промотира онлайн своя бъдещ проект. От графичното оформление става ясно, че предаването, което подготвя, ще се нарича „Извън ефир”. Мария пусна и снимка от собствена фотосесия, свързана с проекта – тя стои изправена и с развята коса като манекенка, около нея се виждат ръце на гримьорка и фризьорка, които я подготвят за камерите, а на чашата й пише на английски познатата от последните й дни в Би Ти Ви фраза „Време е да направиш истинска промяна”.

Фенове питат къде и кога започва новото предаване, как могат да го гледат, каква е концепцията му. От действията на водещата досега е ясно, че всички тези въпроси ще получат отговори, когато според нея е удачно спрямо нуждите на проекта. Много хора споделят, че сутрешният блок на Би Ти Ви вече не им харесва, защото нея я няма. Разбира се, не липсват хейтъри, които я обиждат и критикуват на собствената й страница във Фейсбук, но журналистката, за разлика от други родни звезди, не трие негативните коментари. Тя не си прави и труд да им отговаря. Ясно е, че готви нещо и скоро ще стане ясно какво.

Най-вероятно Цънцарова ще прави подкаст с гости, както повечето журналисти без ефир в страната ни. В него сигурно ще кани политически фигури, за да прави интервюта с тях. Трудно ще й е да провежда журналистически разследвания „извън ефир”, защото това е скъпо занимание и е трудно да поеме подобни разходи без сериозен спонсор зад гърба си. Ако случайно започне да пуска такива разследвания и сензационни откритие, ще бъде ясно, че има сериозен спонсор.

Едва ли Мария ще остане дълго в университета като преподавател. Ясно е, че целият шум, който вдигна около назначението си там, беше за реклама и за да привлече обществено внимание върху собствената си персона. Както „Уикенд” отбеляза, Цънцарова няма образователен ценз, за да преподава на студенти, а и курсът й по политическа журналистика няма място във Факултета по славянски филологии, в който се провежда. Той би трябвало да е във Факултета по журналистика и масова комуникация. Но пък там имат цяла магистърска програма по темата и то развита в две направления – международна и вътрешна политика. Мария би могла най-много да води практически упражнения по темата.