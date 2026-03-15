Ирина Флорин спря алкохола

Нито капка алкохол не приема вече Ирина Флорин. Певицата взела решението навръх рождения си ден в началото на февруари. Вече повече от месец изпълнителката на „Цвят лилав” не е пила какъвто и да е концентрат, научи „Уикенд” от самата нея.

„Никога не съм пушила, не съм прекалявала и с алкохола, но от време на време съм пила по някой коктейл или чаша вино. Реших да преустановя употребата му като подарък за рождения си ден. Тогава и изпих последната чаша шампанско. Не се заричам, че ще е за постоянно, но поне до лятото не възнамерявам да пия дори капка”, споделя Ирина.