Затрупаха Деси Слава с гигантски букети и подаръци на концерта й, който се състоя в столична зала на 6 март, в навечерието на 47-мия й рожден ден. Повече от двама човека бяха нужни, за да изнесат даровете, които гласовитата изпълнителка получаваше цяла вечер от колеги и почитатели. Залата беше препълнена, въпреки че Деси Слава и екипът й се бяха погрижели да я пренаредят, заради огромния интерес.

Певицата изпя някои от най-големите си хитове на живо с нови аранжименти, като с нея на сцената бяха 11 музиканти. Деси Слава пя и с колеги. Специално за нея дойдоха Джордан, Емилия, Еми Стамболова, Нелина, Илиян и други.

„Не съм си и мечтала за по-хубав рожден ден! Една специална, магична, незабравима нощ. Моето сърце е пълно и прелива от любов! Благодаря ви за емоцията, за аплодисментите, за безбройните цветя и подаръци, но най-вече зи благодаря за това, че бяхте с мен и споделихме тази магия... заедно!”, сподели после Деси Слава.

В полунощ на сцената беше изнесена пететажна торта в бяло и златисто. В разгара на вечерта рожденичката обяви, че през есента ще представи албум с дуети, а на 15 декември ще изнесе самостоятелен концерт в зала „Арена 8888” по повод 30-тия си юбилей на музикалната сцена. Почитателите й, съвсем очаквано, бяха в еуфория, защото от месеци я питат кога ще направи голям концерт. Към него вече има голям интерес, което беше изтъкнато и от платформа за продажба на билети за различни събития. „Време е за... Деси Слава”, както е казва концертът й, е на второ място по продажби, след юбилейния концерт на Иво Димчев, който е на 12 декември. На трето място е събитие на „ПоетиТЕ” в НДК, а на четвърто – финалът на „Като две капки вода”, който ще бъде в зала „Арена 8888”.