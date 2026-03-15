Фолкпевицата Татяна шокирана, откарала сама починалия си баща в моргата

Покъртително и изключително болезнено изживяване е имала тези дни поп фолк певицата Татяна. Изпълнителката разкри, че е загубила баща си. Освен болката от смъртта му, тя трябвало да премине през унизително отношение, брутално и безотговорно поведение към татко й. Той е починал в пловдивска болница, а участничката в седмия сезон на „Сървайвър” през 2023 г. сподели ужаса си в социалните мрежи.

„Нормално ли е, след като баща ми почина, аз да трябва да го откарам в моргата? Починал е към 5 ч. сутринта и разбирам в 11,30 ч., че е още в стаята си, покрит с един чаршаф? Нормално ли е човек да преживява това в най-тежкия момент от живота си? В каква държава живеем? В какво общество сме се превърнали?”, написа потресената Татяна. Тя допълни, че баща й лежал в Окръжна болница – УМБАЛ Пловдив, в отделението по ревматология и ортопедия. Певицата заяви, че не иска да съди никого, защото „нашият истински съдник е Господ”, но е покъртена от състоянието на здравната ни система.

„Мога само да кажа, че видях отношение към баща ми, което ще помня цял живот. А краят... беше наистина зловещ”, допълва брюнетката от Съединение. „Питам се само едно: Защо хората, които са поставени на такива постове в болниците, са там? Каква е тяхната мисия?”, нарежда омерзената изпълнителка.

Според нея болницата е място, където човек отива с надежда за помощ и лечение, но след мрачните й преживявания и огромната болка от загубата на баща й, тя осъзнала, че мястото, на което е потърсила надежда, всъщност я е загубила напълно. Тя посъветва всичките си приятели да се грижат добре за здравето си. „Дано никой друг не преживява това, което преживях аз. Почивай в мир и светъл да е пътя ти, татко!”, написа още наранената Татяна.

Тя бе сред най-атрактивните участници в „Сървайвър” преди две години, когато форматът бе спечелен от Благой Георгиев. Тогава Татяна и Благо Джизъса се правеха на ни лук яли, ни лук мирисали, но само преди няколко години упорито се говореше, че двамата са имали връзка. Това се случва през 2018 г., когато Благо се върна от Русия само с една фланелка на раменете си и кратък злополучен брак с рускинята Есмер Омерова. Татяна пък току-що беше преживяла болезнен развод след 18-годишен брак. Тя директно призна, че е хванала благоверния си да й слага рога с 20-годишно момиче, продавачка в квартален магазин. „Явно такъв му афинитетът към жените”, не без сарказъм коментира тя тогава. Дамата отрича да е имала нещо с Благо, но серията им общи снимки, включително от екзотични дестинации, на които изглеждат опасно близки, говорят нещо различно.