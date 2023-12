„Общо парче ще има, лудницата е гарантирана”, хвалят се Маги Джанаварова и 100 кила.

Двамата вече записват вокали и редят инструментал за дует и се показаха от студиото с големи усмивки и чашки кафе на масата до тях, пише „България Днес“.

Маги и 100 кила вече имат няколко общи проекта, сред които „Just the Two of Us“ и „Моето радио“.