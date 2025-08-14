Биляна Гавазова призна за семеен скандал (Виж снимките)

Последни
Бившата водеща на сутрешния блок на Би Ти Ви Биляна Гавазова се наслаждава на безгрижна морска ваканция, но не пропуска възможност да погледне с ирония към семейното ежедневие. В своя инстаграм профил журналистката споделя серия от снимки, на които демонстрира прекрасно настроение в компанията на сина си Алек и съпруга си Тодор Христов. Кадрите направени на фона на красиви морски пейзажи, са придружени от типично за нея закачливи, хапливи, но и искрени текстове, в които се разпознават много родители.

"Всяко дете има нужда от поне 1 лагер, за да разбере колко свестни родители има", гласи надпис под снимка с малкия Алек, докато друг кадър с половинката й носи продължението: „Всеки родител има нужда от поне два лагера, за да се наспи като нормален човек".

В друга снимка, на която Гавазова позира по бански, седнала в гръб, добавя иронично: "Всяка жена има нужда от поне 10 дубъла и един семеен скандал", намеквайки, че мъжът й го е отнесъл, защото не й е направил хубави снимки. Нейните публикации се отличават с умел баланс между самоирония, реализъм и позитивна енергия.

Лятото тази година Биляна прекарва основно в Гърция - предпочитана дестинация за мнозина известни българи. Само преди няколко седмици тя бе заснета от „Ретро“, докато позира на луксозна яхта, оценявана на около милион лева, демонстрирайки както отлична форма, така и солидно самочувствие. До нея се вижда и съпругът й Тодор, който също впечатлява с поддържан външен вид. Те споделят време не само на плажа, но и в активни занимания уроци по сърф, каране на джетове и морски приключения, въпреки че, както признава самата Гавазова в една от публикациите си, "Аз бях против, но кой ли ме слуша".

Тодор Христов, с когото Биляна е заедно от 2014 г., е бизнесмен и неин дългогодишен партньор в живота. Историята на двойката започва необичайно първата им среща е на погребение на общ познат в родния им град Шумен.

Истинската връзка обаче започва години по-късно, след като животът ги среща отново. Оттогава досега те не се разделят.

Синът им Алек е роден през 2015 г., а след почти десетилетие съвместен живот, през 2024 г., решиха да узаконят връзката си с брак. Гавазова нееднократно е споделяла, че Тодор е най-сигурната й опора.

След като напусна телевизията през 2022 г., Биляна пое в съвсем нова посока, далеч от телевизионния екран, с който години наред бе асоциира на от зрителите. Заедно със своя колежка тя основа агенция за пиар и маркетинг "Биенд Ти Комюникейшън". Целта на проекта беше да предложи професионални комуникационни услуги, насочени най-вече към малкия и средния бизнес, като се използва дългогодишният опит на двете съоснователки в медиите. В този период Гавазова не спря да се развива - тя завърши и курс по имейл маркетинг в Софтуерния университет.

Въпреки амбициозното начало и професионалния подход агенцията така и не успя да се наложи на конкурентния пазар. Според близки до журналистката Биляна е пренасочила фокуса си обратно към по-лични занимания и балансиран начин на живот, в който семейството и личното време заемат водещо място.

